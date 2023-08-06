عضو بملتقى الحوار تنعي مبادئ فبراير وتصف حكومة الوحدة بالفاسدة

وجهت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي السيدة اليعقوبي، انتقادات لحكومة الوحدة الوطنية ووصفتها بالفاسدة عقب انتخابات المجلس الاعلى للدولة الاستشاري .

وفاز عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، برئاسة المجلس، خلال الانتخابات التي عقدت، الأحد، بعد حصوله على 67 صوتا، مقابل 61 صوتا لمنافسه خالد المشري.

ونشرت اليعقوبي تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، قائلة :لست مع بقاء أي شخصية وتمترسها في مكانها فأحد مبادئ “فبراير رحمها الله” هو التداول السلمي على السلطة”.

وأضافت اليعقوبي :”ما يحدث هنا وهناك يؤكد حاجتنا لثورة حقيقية ضد ( الإخوان المسلمين “الزنادقة و الجبهة الوطنية ” الكلاب الضالة” ) بدعمهم المطلق للدبيبة وحكومة الا وحدة الاوطنية الفاسدة “.