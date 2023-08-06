محامية لبنانية: نبيه بري يُحرك قضية هانيبال القذافي وفق مصالحه

قالت بشرى الخليل، المحامية السابقة عن المواطن هانيبال معمر القذافي، المحتجز في لبنان، ان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يُحرك قضية هانيبال القذافي وفق مصالحه مشككه أن هناك تنسيق بينه وبين عائلة موسى الصدر.

وأضافت الخليل، خلال لقاء تلفزيوني أنها في بداية قضية هانيبال القذافي طلبت تغيير المحقق العدلي الذي عينه نبيه بري والذي كان عمره يماثل عمر القضية فجن جنون نبيه بري.

وأشارت الخليل الى أن البيئة الشيعية في لبنان مقتنعة تمام الاقتناع بأن الصبي الصغير هانيبال القذافي وقت اختفاء الإمام الصدر ليس له أي علاقة بالقضية ولا يحق محاسبته.

وأوضحت الخليل الى ان الوفد القانوني الذي خرج من لبنان بشأن قضية هانيبال لم يلتق إلا بعبدالحكيم بلحاج أمير ما يعرف الجماعة الليبية المقاتلة وقائد المجلس العسكري في طرابلس سابقاً.

ولفتت الخليل الى ان الحديث مع بلحاج دار حول الأرصدة الليبية في لبنان والتي تحدث عنها هانيبال مؤخرًا وأكد أن حريته مرهونة بها.

وأشارت الى أن بلحاج عرض حينها مبلغ مالي مقابل تسليم هانيبال مشيرة الى أن كل هدف الجماعة الليبية آنذاك هو الانتقام من أبناء القذافي.

وقالت الخليل أن عائلة موسى الصدر لم يكن يهمها التعويضات بقدر ما تهمها المعلومات على خلاف بري الذي كان يريد المال ولذلك رفض وساطة الرئيس بشار الأسد.

وقالت المحامية السابقة عن المواطن هانيبال معمر القذافي، أن هانيبال كان لاجئ سياسي وفي حماية الدولة السورية وقت أن تم اختطافه.

وشككت الخليل في ان هناك اي تنسيق بين نبيه بري وعائلة موسى الصدر بشأن قضية هانيبال القذافي.