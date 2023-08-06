المنفي يبحث مع المشير خليفة حفتر الانتخابات والتحديات على الحدود

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماع الأحد بمدينة بنغازي مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن الاجتماع بحث تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة، وتقييم سُبل مواجهة تحديات الأمن القومي عبر الحدود الليبية.

وأضاف البيان أن المنفي استهل زيارته بتفقد عدد من المشاريع التنموية في بنغازي والوقوف على متطلبات استكمالها قبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام والذي سوف يعقد يوم الاثنين بالمدينة.