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جمال شلوف : محمد تكالة متشبث بالكرسي منذ 11 عامًا واليوم يتشدق بالديمقراطية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

علق رئيس مؤسسة السلفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف عن ترؤس محمد تكالة لمجلس الدولة الاستشاري.

وفاز عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، برئاسة المجلس، خلال الانتخابات التي عقدت، الأحد، بعد حصوله على 67 صوتا، مقابل 61 صوتا لمنافسه خالد المشري.

ونشر شلوف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا “محمد مفتاح تكاله يوم 7 يوليو 2012 صوت له 1961 مواطن من الخمس ليكون عضو مؤتمر وطني لمدة 18 شهرا فقط واليوم وبعد 11 عام لايزال متشبث بالكرسي ومازال يبي يفصل علينا ويتشدق بالديمقراطية والشرعية”.

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المشهد

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