حفتر والمنفي يبحثان تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات

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بحث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة.

وتناول المشير حفتر والمنفي خلال اللقاء الذي تم الأحد بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي تقييم سُبل مواجهة تحديات الأمن القومي عبر الحدود الليبية.

وأوضح مكتب الإعلام لرئيس المجلس الرئاسي أن زيارة المنفي لمدينة بنغازي استهلت بتفقد عدد من المشاريع التنموية بالمدينة والوقوف على متطلبات استكمالها.

وذكر مكتب الإعلام أن هذه الزيارة جاءت قبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام والذي سوف يعقد الإثنين بمدينة بنغازي.