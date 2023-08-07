رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي

أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، زيارة تفقدية للمشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي بإشراف لجنة الاستقرار والإعمار المكلفة من مجلس النواب، وذلك خلال زيارته إلى المدينة التي وصلها في وقت سابق اليوم.

ورافق المنفي خلال جولته في بنغازي كل من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وأعضاء لجنة الإعمار والاستقرار برئاسة حاتم العريبي، بحسب صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يترأس المنفي غدًا الإثنين في مدينة بنغازي الاجتماع الثالث للجنة المالية العليا، الذي سيكون أول اجتماعات اللجنة التي أنشأها المجلس الرئاسي قبل شهر، في المدينة.