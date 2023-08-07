“تكالة” يبحث هاتفيا مع “نورلاند” سبل توحيد كافة مؤسسات الدولة

الوطن|متابعات هنأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا خلال اتصال هاتفي رئيس مجلس الدولة الدكتور “محمد تكالة” مساء اليوم، لتوليه مهام رئيس مجلس الدولة، مشيداً بالعملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية عالية النزاهة، ترسخ لمستقبل ديمقراطي واعد في ليبيا.

بدوره أكد الرئيس عزمه على قيادة المجلس للاطلاع بدوره الفعال في إرساء دعائم مفهوم التداول السلمي على السلطة، وصولاً إلى تحقيق طموح كل الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسبقها عملية توحيد مؤسسات الدولة كافة، تأتي على غرار مصالحة شاملة بين أبناء الشعب الليبي في كل ربوع البلاد.