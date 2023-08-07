السفير الأمريكي يهنئ تكالة بفوزه برئاسة مجلس الدولة

تلقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة” اتصالاً هاتفياً من “ريتشارد نورلاند” المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا.

وقال مجلس الدولة الاستشاري في بيان إن نورلاند هنأ تكالة بتوليه مهام رئيس مجلس الدولة ، مشيداً بالعملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية عالية النزاهة، ترسخ لمستقبل ديمقراطي واعد في ليبيا، وفق البيان.

وأكد تكالة عزمه على قيادة المجلس للاضطلاع بدوره الفعال في إرساء دعائم مفهوم التداول السلمي على السلطة، وصولاً إلى تحقيق طموح كل الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسبقها عملية توحيد مؤسسات الدولة كافة، تأتي على غرار مصالحة شاملة بين أبناء الشعب الليبي في كل ربوع البلاد، على حد قوله.

وأكد تكالة خلال هذا الاتصال الهاتفي أن مجلس الدولة على أتم الاستعداد للعمل مع كل المؤسسات الليبية دون استثناء في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا.