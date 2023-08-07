ليبيا.. وزير الاقتصاد يطلع على معوقات إنتاج الأسمنت بمصانع شركة الاتحاد العربي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، بالمدير العام لشركة الاتحاد العربي للمقاولات، سالم أبوليفة، واطلع على معوقات إنتاج مادة الأسمنت بالمنصع التابع للشركة.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن اللقاء عقد بمقر الوزارة في طرابلس، بحضور مديري إدارة الشؤون الإدارية جمال شعبان، وإدارة التجارة الداخلية بالوزارة مصطفى قدراة.

وأضافت الوزارة، أن اللقاء استعرض نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بخط إنتاج مادة الأسمنت بالمصنع التابع للشركة وسُبل معالجتها، والعمل على تطوير الأداء بما يضمن استمرار الإنتاج وتزويد السوق المحلية بمادة الأسمنت وتحقيق الاستقرار بأسعارها.