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السفير الليبي في إيطاليا يشكل لجنة لحل مشكلة دفع المستحقات المتأخرة مقابل العلاج

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

شكل سفير ليبيا في إيطاليا مهند يونس، لجنة من القنصلية العامة ميلانو والملحقية الصحية روما، بالتعاون مع مركز طب الميداني والدعم لحل المشاكل التي تواجه الجرحى ودفع المستحقات المتأخرة مقابل العلاج والإعاشة والإقامة.

والجدير بالذكر أن عدم معالجة الاشكاليات والصعوبات التي واجهها الجرحى لعدة سنوات، أدى إلى تفاقمها وأقر التأخير سلباً، سواء على الخدمات المقدمة لهم و على العلاقة مع المؤسسات الايطالية.

ويشار إلى أن هذه الخطوة في إطار إيجاد حل جذري لهذه الاشكاليات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمستحقيها بعد اجراء تقييم للحالات، بحيث يتم استمرار من تتطلب حالتهم الصحية الاستمرار في تلقي العلاج في إيطاليا أو عودتها لتلقى العلاج بالداخل .

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الوطن الليبية

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