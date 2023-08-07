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ماجدة الفلاح: تغيير المشري لن يغير من سياسة مجلس الدولة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأت عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح أن تغيير الشخصيات لا يغير من أداء وقرارات المجلس.

وقالت الفلاح في تصريح لـ”تلفزيون المسار” إن سياسة المجلس تتخذ من داخل القاعة بقرار حسب اللائحة بغالبية الأعضاء .

وأشارت إلى أن ما جرى في الانتخابات الأحد هو تغيير الرئيس في إدارة الجلسة وآليات أخرى، لكن قرارات المجلس تتخذ من داخل القاعة وهذا الذي نتمسك به مع أي رئيس، مضيفة أن تغيير الشخصيات لا يغيير من أداء المجلس لأنه تحكمه لائحة داخلية وهي التي تنظم العمل.

يذكر أن محمد تكالة فاز برئاسة مجلس الدولة الاستشاري بـ67 صوتا مقابل 62 صوتا للرئيس السابق خالد المشري، في انتخابات جرت الأحد.

 

 

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صحيفة الساعة 24

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