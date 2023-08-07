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“صالح” لعائلة الحاجة “برنية مصباح”: خاطبنا السلطات بالسعودية لتكثيف البحث عن المواطنة المفقودة

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” مع وفدٍ من مدينة العجيلات يضم عائلة المواطنة المفقودة الحاجة “برنية مصباح الثابت” وعدد من أعيان المدينة ،بمكتبه في مدينة القبة.
وتخلل اللقاء بحث قضية فقد الحاجة “برنية مصباح” أثناء ادائها مناسك الحج بمكة المكرمة والتى لم يتم العثور عليها حتي الآن ، وأكد رئيس مجلس النواب على مخاطبة السلطات بالمملكة العربية السعودية للاهتمام بهذه القضية والعمل على تكثيف البحث عن المواطنة المفقودة من قبل السلطات المختصة بالمملكة وإعطاء موقفاً رسميا عنها للسلطات الليبية حسب نتائج البحث بالمملكة العربية السعودية.
الوسوم

#مكة المكرمة السلطات بالمملكة العربية السعودية برنية مصباح الثابت ليبيا مجلس النواب مدينة العجيلات مناسك الحج

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الوطن الليبية

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