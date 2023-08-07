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“المنفي” يبحث مع المشير “حفتر” تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

عقد رئيس المجلس الرئاسي الأحد بمدينة بنغازي اجتماعًا مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لبحث تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة، بالإضافة لتقييم سبل مواجهة تحديات الأمن القومي عبر الحدود الليبية.

وبدء المنفي زيارته بتفقد عدد من المشاريع التنموية بالمدينة والوقوف علي متطلبات استكمالها قبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام والذي سوف يعقد اليوم الإثنين بمدينة بنغازي.

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الوطن الليبية

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