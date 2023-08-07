“الدبيبة” يجري جولة ميدانية للمشاريع الخدمية ببلدية سوق الجمعة

الوطن|متابعات
أجرى رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية “عبد الحميد الدبيبة” رفقة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “عادل جمعة”، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس شركة الخدمات العامة طرابلس، جولة ميدانية للمشاريع الخدمية ببلدية سوق الجمعة
وتخللت الجولة أعمال التوسعة للشارع الرئيسي بمنطقة رأس حسن، وتنفيذ أعمال البنية التحتية والرصف لـ 38 شارعا ببلدية سوق الجمعة وفتح المسارات والتوسعة لشارع 20 رمضان كما اطلع “الدبيبة” على الشروح التفصيلية حول الأعمال المنجزة، وخطة تنفيذ المشروع والصعوبات التي تواجه شركة الخدمات العامة في إنجاز الأعمال المكلفة بها.
وأثنى الدبيبة، على الجهود المبذولة من شركات الخدمات العامة في فتح المسارات ليستطيع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تنفيذ المخططات المعتمدة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني باعتبار أن الأعمال داخل الأحياء السكنية.
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