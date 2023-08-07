“الدبيبة” يجري جولة ميدانية للمشاريع الخدمية ببلدية سوق الجمعة

وتخللت الجولة أعمال التوسعة للشارع الرئيسي بمنطقة رأس حسن، وتنفيذ أعمال البنية التحتية والرصف لـ 38 شارعا ببلدية سوق الجمعة وفتح المسارات والتوسعة لشارع 20 رمضان كما اطلع “الدبيبة” على الشروح التفصيلية حول الأعمال المنجزة، وخطة تنفيذ المشروع والصعوبات التي تواجه شركة الخدمات العامة في إنجاز الأعمال المكلفة بها.