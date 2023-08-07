“حماد” و”المنفي” يتفقدان أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها بمدينة بنغازي

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قام رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” مع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية د. “أسامة حماد”، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار “حاتم العريبي” بزيارة تفقدية إلى مواقع مشاريع اللجنة المدعومة من الحكومة الليبية في مدينة بنغازي منها جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، وجسري الهواري وطريق المطار، وبعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة، وذلك للاطلاع على أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها.