المشري: أنا مثل الصحابي «خالد بن الوليد»

شبّه رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، نفسه بالصحابي «خالد بن الوليد»، زاعما أنه حريص على خدمة وطنه سواء من موقع قيادي أو كجندي.

وقال المشري، في كلمة له بعد انتخاب محمد تكالة رئيساً لمجلس الدولة بدلاً عنه: “سنمنع حكم العسكر والعائلات والفساد وسنستمر على مبادئنا، كانت مواقفنا ثابتة ولا يهمني أين أخدم وطني من موقع قيادي أو كجندي”، بحسب تعبيره.

وأضاف “ما زلنا على مبادئ فبراير وسنسعى لإقامة الدولة المدنية، ونتمنى لمكتب الرئاسة الجديد أن يعملوا كمكتب متناغم للمرحلة القادمة”، على حد قوله.