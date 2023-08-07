القبض على سارقي مدرسة خاصة بالكامل في تاجوراء

أعلنت مديرية أمن تاجوراء، القاء القبض على ثلاثة اشخاص قاموا بسرقة مدرسة خاصة بالكامل .

وبحسب مديرية أمن تاجوراء، حضرت الى مركز شرطة تاجوراء المواطنة (ز.ف.م) كونها تشغل وظيفة مديرة مدرسة خاصة وأبلغت عن قيام أشخاص مجهولين بسرقة محتويات المدرسة بالكامل والمتمثلة في الأثاث ومعمل الحاسوب وشاشات ومستندات وملفات خاصة بالطلبة .

وتم فتح محضر بالخصوص وعلى الفور وبتعليمات مباشرة من رئيس المركز تم تشكيل فريق عمل من قبل رئيس التحقيق بالمركز وتكليف أعضاء التحري بجمع المعلومات حول الواقعة حيث بالبحث والتحري .

ووردت معلومات بأن هناك أشخاص استأجروا مخزن وقاموا بوضع أثاث وبضاعة مشبوهة المصدر بداخله .

وعلى الفور ثم ضبط ثلاثة أشخاص مشتبه بهم على متن سيارتين وعند تفتيش سياراتهم تم ضبط بعض المسروقات المذكورة بالمحضر بحوزتهم وبضبط أقوالهم اعترفوا بقيامهم بسرقة المدرسة .

وثم الإنتقال معهم إلى مكان المخزن الذي تم وضع باقي المسروقات به وإسترجاعها وتسليمها إلى إدارة المدرسة .

اتخذت الإجراءات القانونية وأحيل المتهمين إلى نيابة تاجوراء وهم : _ 1_ م. ش. أ مواليد2003 مقيم تاجوراء

2_ م.ع.د مواليد 2002 مقيم تاجوراء

3_ ز. ن.ض مواليد 2004 مقيم تاجوراء

وسجلت لهم قضية تحت رقم 2023/408 تاجوراء.