سميرة: سقوط المشري خبر مفرح

لم تفوت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، خسارة خالد المشري منصب رئيس مجلس الدولة الاستشاري دون التشمت به، وذلك في تدوينة على حسابها في موقع فيسبوك.

كتبت قائلة “أي نعم هو مجلس استشاري غير ملزم وغير قانوني ولايحذف ولايجيب رشاد وماهو الا مجرد أشخاص باعو ذمتهم وقبلو برشوة ليون وباعو شرعية بلادهم وقانونها لأجل استمرارهم في المشهد والاستمتاع بمرتباتهم الكبيرة …ومع هذا فسقوط من اوغل في العمالة وخيانة الوطن هو خبر مفرح بحد ذاته ..والفال لسقوط كل العملاء والبياعه والاصنام اللي ضيعو الوطن لأجل البطن منذ اتفاق الصخيرات إلى يومنا هذا … لابارك الله فيهم أجمعين”.