القبض على شخص بتهمة خيانة الامانة في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، القبض على شخص ليبي بتهمة خيانة الامانة .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية أمن سبها، حضر الى مركز شرطة سبها المدينة المواطن/ ج ا خ / مواليد/ 1966م / الإقامة/ سبها المنشية/ المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ وابلغ عن المدعو /م ا ص / أعطاه مبلغ مالي قدرة 14000د ل على سبيل الامانه وتم تحرير بمحرر عقود سند امانة بهذا المبلغ وعندما طالبه بإرجاعه الأمانة قام بمماطلته لمدة سنة .

وعليه تم ضبطه واحضارة للمركز وبالتحقيق معه الاسم/ م ا ص م / مواليد/ 1978م / الإقامة/ سبها المنشية/ المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ .

واعترف بأنه تصرف في هده الأمانة ولا يوجد لديه أي مبلغ مالي لاسترداده له وعليه تم توقيفه وتم احالته الى النيابة العامة تحت قضية خيانة الامانة.