عاجل ليبيا الان

القبض على شخص بتهمة خيانة الامانة في سبها

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت مديرية أمن سبها، القبض على شخص ليبي بتهمة خيانة الامانة .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية أمن سبها، حضر الى مركز شرطة سبها المدينة المواطن/ ج ا خ / مواليد/ 1966م / الإقامة/ سبها المنشية/ المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ وابلغ عن المدعو /م ا ص / أعطاه مبلغ مالي قدرة 14000د ل على سبيل الامانه وتم تحرير بمحرر عقود سند امانة بهذا المبلغ وعندما طالبه بإرجاعه الأمانة قام بمماطلته لمدة سنة .

وعليه تم ضبطه واحضارة للمركز وبالتحقيق معه الاسم/ م ا ص م / مواليد/ 1978م / الإقامة/ سبها المنشية/ المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ .

واعترف بأنه تصرف في هده الأمانة ولا يوجد لديه أي مبلغ مالي لاسترداده له وعليه تم توقيفه وتم احالته الى النيابة العامة تحت قضية خيانة الامانة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك