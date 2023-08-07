اليعقوبي: نحتاج لثورة حقيقية ضد الإخوان والجبهة الوطنية

رأت عضو مجلس النواب عن بلدية غريان، السيدة اليعقوبي، أننا نحتاج لثورة حقيقية ضد الإخوان والجبهة الوطنية.

وقالت اليعقوبي، في تغريدة عبر «تويتر»: “لست مع بقاء أي شخصية وتمترسها في مكانها فأحد مبادئ «فبراير رحمها الله»، هو التداول السلمي على السلطة، ولكن ما يحدث هنا وهناك يؤكد حاجتنا لثورة حقيقية ضد (الإخوان المسلمين «الزنادقة» والجبهة الوطنية «الكلاب الضالة») بدعمهم المطلق للدبيبة وحكومة اللاوحدة اللاوطنية الفاسدة”.

وأضافت “فلم ولن يقنعوا أتباع فبراير بأنهم قادوا الثورة من أجل الإطاحة بالقذافي والدكتاتورية وحكم الفرد والحرية والعدالة وحقوق الإنسان، الحقيقة هي أن القذافي لم يشركهم في الحكم والفساد فقط لا غير، فما فعلوه لم يفعله القذافي”، بحسب وصفها.

وتابعت “لقد خدعونا وأجهضوا فبراير، فلا سامحكم الله فيما فعلتموه في بلادنا، عودوا إلى بلدانكم واتركوا الشعب الليبي وشأنه، رحم الله كل من فقدته البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً منذ 2011 وحتى وقتنا هذا من أجل طلاب السلطة (الزنادقة والكلاب الضالة)”.