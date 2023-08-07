الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الإثنين

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، توقعات حالة الطقس، والتي أظهرت وجود أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، بينما تكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب على الخليج من سهل بنغازي وحتى أمساعد، خلال اليومين القادمين.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة،تكون السماء صافية، مع نشاط رياح غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد،ستكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب، ونشاط رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوجح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 28 و33 درجة مئوية.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده،تكون السماء صافية، مع وجود رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على الحمادة، وتكون درجات الحرارة القصوى بين 38 و44 درجة مئوية، وتتراجع يوم الغد على أغلب المناطق.

بينما على مناطق الواحات السرير وتازربو،ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 39 و43 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل انخفاضًا غدًا، بحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.