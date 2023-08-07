القماطي: غياب الانتخابات في البرلمان.. عار

أشاد جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير”، بانتخابات مجلس الدولة الاستشاري، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع تويتر.

كتب قائلًا “يسجل للمجلس الاعلى للدولة إعادة انتخاب رئيسه كل عام، وقبل قليل في انتخابات شفافة تحصل محمد تكالة على 67 صوتا ليصبح الرئيس الجديد للمجلس وخالد المشري 62 صوتا ليخرج من الرئاسة”.

أضاف “الفائز الحقيقي اليوم هو ‎الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة في ‎ليبيا رغم عرقلة وغياب انتخابات وطنية منذ 2014، ويبقى العار الحقيقي هو غياب نفس الديمقراطية التي شهدناها اليوم داخل مجلس النواب” وفق تعبيره.