تكالة لنورلاند: مجلس الدولة مستعدّ للعمل مع كل المؤسسات الليبية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة،خلال اتصال هاتفي، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، سبل توحيد مؤسسات الدولة كافة، وصولاً إلى تحقيق طموح كل الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

وقال مجلس الدولة الاستشاري في بيان، إن تكالة تلقى أمس الأحد اتصالاً هاتفياً من نورلاند، هنأه خلاله بتوليه مهام رئيس المجلس الأعلى للدولة، مشيداً بالعملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية عالية النزاهة، ترسخ لمستقبل ديمقراطي واعد في ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة.

وأكد تكالة عزمه على قيادة المجلس للاضطلاع بدوره الفعال في إرساء دعائم مفهوم التداول السلمي على السلطة، وصولاً إلى تحقيق طموح كل الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسبقها عملية توحيد مؤسسات الدولة كافة، تأتي على غرار مصالحة شاملة بين أبناء الشعب الليبي في كل ربوع البلاد، على حد قوله.

وفاز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خلال جلسة أمس الأحد، بحصوله على 67 صوتا في جولة الإعادة مع منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتا.

وفاز مسعود اعبيد بمنصب النائب الأول بنتيجة 64 صوتًا،بينما فاز بمنصب النائب الثاني، عمر خالد العبيدي بـ88 صوتًا.