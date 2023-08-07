الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين 07 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 07 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقي الأجواء معتدلة علي أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–35)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على الحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44)مْ، وتتراجع يوم الغد علي أغلب المناطق.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.