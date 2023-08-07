العرفي: خسارة المشري قد تؤثر على التوافق بين المجلسين

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أن خالد المشري فقد الرضا لدى مجلس الدولة، وعبد الحميد الدبيبة الفترة الأخيرة، وخسارته قد تؤثر على التوافق بين المجلسين لاسيما وأن «تكالة» أحد الرافضين للتعديل الدستوري الـ13.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “أحد الأسباب التي ساهمت في أن يكون المشري خارج المشهد هو انفراده باتخاذ القرارات وخاصة في تسمية أعضاء من يمثل لجنة 6+6”.

وأضاف “نتمنى من تكالة ألا يعود بنا للمربع الأول ونبدأ من حيث انتهى مجلس الدولة فيما يتعلق بتوافقات “لجنة 6+6″ وخارطة الطريق”.

وتابع “نحن لن نستبق الأحداث وسنرى ما سيفعله “تكالة” خلال الأيام القادمة ونحن كـ مجلس نواب سيكون لنا رأي حول كافة التحركات التي سيقوم بها”.