الدرسي: من المستحيل زحزحة الدبيبة من السلطة الموجودة في العاصمة

ليبيا – علق عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي على إمكانية دمج حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، مشيراً إلى أنه ضد هذا الطرح فالمشاكل كبيرة ولا مجال في القريب المنظور دمج الحكومتين وهذا ما صرح به خليفة حفتر مؤخراً في الرجمة وهذا هو الرأي الذي يسود في برقة بحسب قوله.

الدرسي أعرب خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد عن تمنياته بأن تكون هناك حكومة واحدة خاصة في ظل وجود ولاءات كبيرة ومليشيات وغيرها.

وأكد على أن الخرق يتسع كل يوم في ليبيا لذلك يستحيل تشكيل حكومة فيه بالتالي الشروط التي قالها المشير حفتر طبيعية وكل شخص يطالب بحقه.

وأضاف: “أنا أريد التعايش السلمي ما بين الشرق والغرب والآن الزيارات والبضائع مفتوحة ومرتبات من طرابلس وهناك نوع من الاستقرار والسلام ولعل الدبيبة نجح في ذلك في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية هناك إعمار بشكل كبير. اعتقد حسب التجارب أنه يستحيل زحزحة الدبيبة من السلطة الموجودة في العاصمة، لماذا نذهب في هذا الطريق ونحن نعرف أنه مسدود، المشري ليس لديه وزن كبير في المنطقة الغربية، ويستعمل المناكفات ضد مجلس النواب، لماذا لم يتوافق المشري وعقيلة في المناصب السيادية؟”.

كما استطرد خلال حديثة: “هناك مشاكل ورأينا باتيلي كيف تصريحاتهم، هذه قناعاتي ولكن أنا كعضو من برلمان يذهبون في هذا الاتجاه اذهب معهم. جهاز المسؤول عن عمليات الاعمار طارق بن زياد ومعروف تبعيته لمن لحفتر، طارق بن زياد جزء منه تابع وليس كله نحن في بنغازي الفلوس نجد أثرها على الأرض ونجد إعمار ومستشفيات تتشغل! ابوجناح شكر العميد صدام حفتر لأنه يقوم بالإعمار في مدينته التي لم تراها من 2011! هناك أمن وضبط وربط وشرطة”.

وأكد على ضرورة معاملة الجميع ذات المعاملة، قائلاً: “هناك ظلم لما تدير ميناء مصراته منطقة حرة بميناء بنغازي أفضل وأحسن منه، عامل الجميع بنفس المعاملة، الدبيبة منع المرتبات عن القوات المسلحة وكان هناك ظلم وتهميش لكن اليوم نحن مستكفيين وفرحون بحكومة حماد”.

ورأى في الختام أن عقيلة صالح أخطأ في تعليقه على أن سبب الفساد في الحكومة هم النواب، قد يكون موقف سياسي ضد بعض النواب لكن النواب فيه فساد أو الحكومة فيها فساد بالنهاية الجميع بشر والفساد في نفس الإنسان من لما خلق الله بني آدم أما الآن البلاد تشهد اعمار لا أحد ينكره.