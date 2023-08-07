الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 30 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت أن تظل الأجواء معتدلة على أعلب المناطق، وتكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الخليج من سهل بنغازي وحتى أمساعد، خلال اليومين القادمين.

وأظهرت نشرة الطقس، الصادرة عن المركز الوطني، درجات الحرارة وتوقعاتها لحالة الطقس على المناطق الليبية المختلفة، ومن المتوقع أن تنخفض نسبياً غداً الثلاثاء.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية، مع نشاط رياح غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية.

وفي منطقة (الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ونشاط رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 28 و33 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة- سبها- غات – غدامس- الحمادة)، السماء صافية، مع وجود رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على الحمادة، وتكون درجات الحرارة بين 38 و44 درجة مئوية.

Trending “باتيلي” يطلع سفراء وممثلي البعثات الأفارقة على جهوده لإجراء الانتخابات الليبية

وأخيرا في (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 39 و43 درجة مئوية.