عقيلة صالح يدعو السلطات السعودية لتكثيف البحث عن المواطنة المفقودة

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، السلطات السعودية للاهتمام بملف قضية فقدان الحاجة برنية الثابت، والعمل على تكثيف البحث عن المواطنة المفقودة وإعطاء موقف رسمي عنها للسلطات الليبية حسب نتائج البحث بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمكتبه في مدينة القبة ،مع وفد من مدينة العجيلات، يضم عائلة الحاجة المفقودة وعدداً من أعيان المدينة، حسب بيان صادر عن مجلس النواب.

وفقدت الحاجة برنية مصباح يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي، بجوار فندق أنجم عندما كانت برفقة ابنها.وفي 19 يوليو الماضي، غادر أفراد من أسرتها إلى المملكة العربية السعودية لمواصلة البحث عنها، وفق ما أعلنته إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

فيما شكلت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، لجنة للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة، وتواصل البحث عنها حتى اليوم، موضحة أنها “أجرت تحقيقًا شاملًا في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحرر بذلك محضرًا رسميًا”.