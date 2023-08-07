التباوي: في حال انهيار الوضع في النيجر فسيتطور الأمر ليشمل المنطقة بأكملها

ليبيا – أكد رئيس حزب الكونغرس التباوي، عيسى عبد المجيد، أنه في حال انهيار الوضع في النيجر فسيتطور الأمر ليشمل المنطقة بأكملها وسيدخلها في خطر النزوح وانتشار الإرهاب وعودة تنظيم الدولة لتصبح منطقة الساحل والصحراء وحدود ليبيا منطقة ملتهبة قد يصل لهيبها إلى البحر المتوسط ثم أوروبا.

عبد المجيد وخلال تصريحات خاصة لموقع”عربي21″، طالب الحكومات والجيش في ليبيا بالتحرك سريعا وتأمين الحدود عبر تكليف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بتأمين المنطقة ومنع التسلل ودعم الحكومة الشرعية في النيجر ورفض الانقلاب.

وبخصوص موقف الحكومة المكلفة من البرلمان، قال عبدالمجيد: “حكومة حماد هي المسيطرة على الجنوب لذا بإمكانه إجراء اتصالات مع الأطراف المتصارعة في النيجر بالتعاون مع المجلس الرئاسي واللجنة العسكرية المشتركة لتقوم ليبيا بدور وساطة وتهدئة وهذا ما نتمناه”.

التباوي أوضح أن النزوح لن يكون من سكان النيجر بل سيكون نزوحا من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين هناك باعتبار النيجر معبر الهجرة غير الشرعية، وهؤلاء يمكنهم الوصول إلى باقي مناطق ليبيا عبر الجنوب.