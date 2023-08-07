قشوط: من يشكك بقدرة الدبيبة على تطويع الجميع بسياسة المال فعليه مراجعة نفسه

الوطن|رصد قال الناشط السياسي محمد قشوط في تصريحات صحفية أن كل مؤسسات الدولة وسلطاتها بالمنطقة الغربية أصبحت تحت سيطرة الدبيبة وعائلته، وأن من يكابر على الاعتراف في قدرتهم على تطويع وتركيع الجميع بسياسة المال وشراء الذمم عليه أن يراجع نفسه.

وأشار أن الدبيبة سيبدأ مرحلة جديدة في السيطرة على مجلس النواب و المعركة القادمة بينه وبين عقيله صالح رغم أن الدبيبة خسر الجولة الأولى ولكنه تمكن من جر أقرب المقربين من النواب لعقيلة لصالحه ضمن ملعوب كبير يقوده الفاسدين غربا و المراهقين شرقًا.