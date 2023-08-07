قشوط: من يشكك بقدرة الدبيبة على تطويع الجميع بسياسة المال فعليه مراجعة نفسه

الوطن|رصد
قال الناشط السياسي محمد قشوط في تصريحات صحفية أن كل مؤسسات الدولة وسلطاتها بالمنطقة الغربية أصبحت تحت سيطرة الدبيبة وعائلته، وأن من يكابر على الاعتراف في قدرتهم على تطويع وتركيع الجميع بسياسة المال وشراء الذمم عليه أن يراجع نفسه.
وأشار أن الدبيبة سيبدأ مرحلة جديدة في السيطرة على مجلس النواب و المعركة القادمة بينه وبين عقيله صالح رغم أن الدبيبة خسر الجولة الأولى ولكنه تمكن من جر أقرب المقربين من النواب لعقيلة لصالحه ضمن ملعوب كبير يقوده الفاسدين غربا و المراهقين شرقًا.
من جهة أخرى بين ان عقيلة صالح ليس بشخصية سهلة كالمشري لكن لو لم يستفد الآن من نواب الغربية الذين يقف أغلبهم ضد الدبيبة فسيكون من الصعب عليه الصمود حتى يجد مجلس النواب هو الآخر قد دخل عش الدبيبات، وهناك من يساعده في نطاق المنطقة الشرقية وهم معروفين للجميع إسماً وصفة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك