هدى السراري: سبحان من بردّ قلبي.. الطليان أطاحوا بالمشري

تفاعلت هدى السراري، الإعلامية الليبية مع خسارة خالد المشري رئيس مجلس الدولة لمنصبه أمام محمد تكالة عضو المجلس، والذي صعد ليصبح رئيساً.

كتبت هدى السراري على حسابها في موقع تويتر “سبحان من برد قلبي.. الطليان أطاحوا بالمشري” في إشارة إلى خالد المشري.