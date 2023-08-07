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هدى السراري: سبحان من بردّ قلبي.. الطليان أطاحوا بالمشري

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفاعلت هدى السراري، الإعلامية الليبية مع خسارة خالد المشري رئيس مجلس الدولة لمنصبه أمام محمد تكالة عضو المجلس، والذي صعد ليصبح رئيساً.

كتبت هدى السراري على حسابها في موقع تويتر “سبحان من برد قلبي.. الطليان أطاحوا بالمشري” في إشارة إلى خالد المشري.

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صحيفة الساعة 24

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