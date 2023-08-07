مجلس النواب يناقش مقترح إنشاء مختبر للكشف عن المواد النفطية المستوردة

قدمت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب،مقترحا بإنشاء مختبر للكشف على المواد النفطية والكيميائية المستوردة من الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع،عقده رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب،نصر الدين مهنى، رفقة أمين سر اللجنة ،علي الشرع ،مع وزير البيئة في الحكومة المكلفة من البرلمان ،محمد عبدالحفيظ.

وحضر اللقاء مدير الشؤون الإدارية بالوزارة فايز أمنيسي، إضافة إلى مدير إدارة سياسات المخلفات الطبية الدكتور فرج المبروك.

وبحسب ما نقله الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، على صفحته في موقع “فيسبوك””،عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، فان المختبر الطبي ستكون له أولوية الكشف على المستوردة من الخارج من مواد نفطية و كيميائية ومتابعة الأنشطة التي لها علاقة بالمخلفات الطبية والتخلص منها بالشكل السليم .