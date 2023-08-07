القماطي: العار الحقيقي هو غياب الديمقراطية داخل مجلس النواب

ليبيا – قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا،معلقا على انتخابات مجلس الدولة الاستشاري،إن الفائز الحقيقي اليوم هو الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة في ليبيا رغم عرقلة وغياب انتخابات وطنية منذ 2014.

القماطي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” يسجل للمجلس الأعلى للدولة إعادة انتخاب رئيسه كل عام في انتخابات شفافة تحصل محمد تكالة على 67 صوتا ليصبح الرئيس الجديد للمجلس وخالد المشري 62 صوتا ليخرج من الرئاسة”.

وأضاف:” ويبقى العار الحقيقي هو غياب نفس الديمقراطية التي شهدناها أمس داخل مجلس النواب”.