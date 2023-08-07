لجنة حملة تفتيش العمل بالقره بوللي تعقد اجتماعها الأول

الوطن| متابعات

عقدت لجنة تفتيش العمل بالمناطق ببلدية القره بوللي اجتماعها الأول، برئاسة مدير مكتب العمل والتأهيل في الحكومة المنتهية ببلدية القره بوللي، وعضوية مندوبين عن المجلس البلدي والحرس البلدي والأجهزة الأمنية ومكتب الإصحاح البيئي وصندق الضمان الاجتماعي وقسم التفتيش بمكتب العمل والتأهيل بالقره بوللي.

وبحث الاجتماع الذي حضره عميد البلدية وأثنى على اللجنة، آلية عمل اللجنة والمهام المكلفة بها من حصر العاملين لحساب أنفسهم والعاملين لدى الغير من العناصر الوطنية وحصر العمالة غير الوطنية، إضافة إلى العديد من المواضيع التي تخص اللجنة.

واتفق الحاضرون على بدء تنفيذ حملة التفتيش في القريب العاجل داخل مدينة القره بوللي.

ويذكر أن اللجنة شكلت بناء علي قرار وزير العمل والتأهيل في الحكومة المنتهية رقم (367) لسنه 2023م بشأن تشكيل لجان فرعية لحملة تفتيش العمل والسلامة المهنية بالمناطق.