بعيو:حين يُصبح المتأسلمون شركاء والوطنيون خصوم..لن نصمت

نشر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية، محمد بعيو ،تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”،وجه فيها إنتقادات وإتهامات بالفساد لعدة أطراف

وقال بعيو في منشوره:”نعم..في بنغازي نهضة عمرانية كبيرة، تحتاج إلى تمويل وإنفاق كبير، وهذا حقها وحق كل المدن الليبية من الموارد المالية والثروات الوطنية، التي يسيطر عليها لصوص الدولة المركزية الفاسدة الفاشلة، يتحكم فيها الصديق الكبير، وينفقها الدبيبات (في اشارة الى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة) على الرشاوى وشراء الذمم وفي الانتخابات”.

واضاف بعيو،”لكن في بنغازي أيضاً، ومن برقة كلها وفزان آلاف الشهداء والجرحى، والعائلات التي فقدت أبناءها بالموت أو بالعجز، وهُدمت بيوتها بأيدي الإرهابيين، الذين كان يدعمهم تيار وجماعة (المانع الدجال الصغير الممتنع بالقرصان الكبير)، الذي تحتفون به وتلتقون به اليوم وبآخرين أسوأ منه ضمن لجنة (المنفي) المزعومة لتقاسم أموال لـيبيـا، وليس لتحقيق العدالة المطلوبة والواجبة في الاستفادة من عائدات الثروات الوطنية لكل الليبيين”.

واردف قائلا:”الذين قاتلوكم وقتلوكم أمس في بنغازي ودرنة والقبة والمقرون والموانيء النفطية وصبراتة والشاطيء وسبها، ولا يزالون ينفثون سموم أحقادهم عبر إعلامهم الدنيء الممول من المخابرات الأجنبية، ويعتبرونكم عسكريين متقاعدين ومتمردين، لا يمكن ويستحيل أن يصبحوا لكم إخواناً وخِلاّنا، ولا شركاء صادقين في وطنٍ نؤمن به نحن الوطنيون، ويعتبره مجرد وثن هؤلاء المتأخونون، فلا تتوهموا أن العقارب وإن أخفت ذيولها السامة ستصبح نحلاً يخرج من بطونها عسلٌ مُصفّى”.

وختم بعية تدوينته بالتأكيد على أن منشوره “ليس للتحريض، بل للتذكير ولإنهاض الوعي، لعل الذين نسوا حقائق الصراع بين باطل الإرهاب وبين حق الوطن، يستعيدون وعيهم قبل أن يأخذهم البحث عن المال إلى سوء المآل”.وفق نص التدوينة.