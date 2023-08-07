عقيلة يؤكد على مخاطبة السعودية لمعرفة مصير الحاجة برنية الثابت

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التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في القبة، وفدًا من مدينة العجيلات يضم عائلة المواطنة الليبية المفقودة في مكة المكرمة الحاجة برنية مصباح الثابت.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اللقاء بحث قضية فَقد الحاجة “برنية مصباح” أثناء أدائها لمناسك الحج بمكة المكرمة، والتي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وأضاف بليحق، أن عقيلة أكد على مخاطبة السلطات بالمملكة العربية السعودية للاهتمام بهذه القضية والعمل على تكثيف البحث عن المواطنة المفقودة من قبل السلطات المختصة بالمملكة وإعطاء موقفًا رسميًا عنها للسلطات الليبية، حسب نتائج البحث بالمملكة.

ولازال الغموض يلف اختفاء الحاجة برنية التي اختفت عن الأنظار من اليوم الأول لوصولها إلى مكة المكرمة لأداء مناس الحج رفقة ابنها.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وزارة الخارجية الليبية، قد طالب بالعمل بشكل عاجل مع السلطات السعودية، وبذل كافة الجهود للكشف عن مصير الحاجة برنية، محملة المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية وهيئة الحج والعمرة التابعة لها في “عدم اتخاذ إجراءات الكشف عن مصير الحاجة المفقودة.