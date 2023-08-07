المجدوب: نقص حاد في أدوية مرضى الأورام بمصراتة يفاقم المعاناة

شكى رئيس قسم المخازن بمعهد الأورام مصراتة الدكتور الزروق المجدوب معاناة مرضى الأورام من الناحية المادية والنفسية لعدم توفر العلاج بشكل مستمر وتقاعس المسؤولين والمعنيين عن توفير جرعات الكيماوي لهم، إذ يفتقر المخزن لكافة المستلزمات مثل “الشرنجات ” والمحاليل الوريدية وخافضات الحرارة ومسكنات الألم والتي تم سحبها من الصيدليات الخاصة أيضا.

أضاف في تصريحات صحفية أنه لايوجد دعم حتى الآن من أي جهة لسد هذا العجز، بالرغم من المناشدات العديدة، وآخر شحنة دواء استلمت من جهاز الإمداد الطبي قليلة جدا و لا تكفي لمدة شهرين مقارنة بعدد الحالات المسجلة التي بلغت 1642 حالة حتى الآن، كما يستقبل المستشفى الحالات المرضية من مختلف المناطق من الشرق وأقصى الغرب والجنوب.