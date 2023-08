قالت عضو المجلس الأعلى للدولة آمنة امطير إن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يسير على نفس الخط لسلفه خالد المشري، وهو الجلوس مع جميع الأطراف للوصول إلى الانتخابات.

وأوضحت امطير للأحرار أن تغيير الرئاسة لا يغير طريقة العمل التي يتبعها المجلس، مشيرة إلى أن الأعضاء وقاعة المجلس هم من يتخذ القرارات.

وذكرت امطير أن المجلس عبر لجانه هو من يرسم سياسات العمل التي ينتهجها قائلة: “لا يستطيع محمد تكالة أو خالد المشري فرض آراء وقرارات داخل المجلس”.

وتابعت امطير أن المجلس مع الذهاب إلى الانتخابات، وأن هذا لن يكون منفردا عن رغبة المجتمع الدولي، فهو من يحدد هذه المسألة فهي ليست مبنية على إرادة ليبية كاملة.

وأضافت امطير أن أغلبية المصوتين لمحمد تكالة مقتنعون بشكل كامل بأهمية تغيير الحكومة، مشيرة إلى أن هذا البند جرى نقاشه بين المصوتين وتكالة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post امطير للأحرار: تكالة يسير على نفس خط سلفه المشري والهدف هو الانتخابات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار