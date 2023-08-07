وزارة العمل الليبية تعلن فتح باب التسجيل ببرنامج تدريبي بالتعاون مع شركة اتصالات

قالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنه تم البدء في التسجيل ببرنامج “التدريب أثناء العمل”، بالتنسيق مع شركة هواوي للاتصالات والتقنية.

وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية بالوزارة، عن أن باب التسجيل مفتوح حتى الأحد الموافق 13 أغسطس.

وفي الخامس من أغسطس الجاري، أشرف الصندوق على تنفيذ برنامج التدريب الوظيفي الخاص بموظفي القطاع الحكومي، وشارك وزير العمل المهندس علي العابد الرضا في حفل اختتام المرحلة الأولى من البرنامج.

وحضر البرنامج أكثر من 80 متدربا من الوزارات والمؤسسات والهيئات في أربعة مجالات إدارية شملت تخصصات كتابة الرسائل الإدارية والتقارير، وإعداد الحساب الختامي، ودورة حول بناء فريق العمل، ودورة أخرى في مهارات التواصل الفعال.

كما منح الوزير شهادات المشاركة للمتدربين، بحضور مستشار الوزير، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدير عام مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بصندوق تنمية الموارد البشرية.