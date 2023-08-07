غرق مركب محمل بمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تونس

الوطن|متابعات

أفاد مسؤول قضائي بأن ما لا يقل عن أربعة مهاجرين غير شرعيين لقوا حتفهم وأن 51 آخرين فقدوا بعد غرق المركب قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.

وأكد المسؤول لوكالة سبوتنيك الروسية أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب، كانوا قادمين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

هذا وتشهد تونس هذا العام موجة هجرة قياسية، وتتكرر كوارث غرق قوارب المهاجرين القادمين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون للهروب من الفقر والنزاعات والبحث عن حياة أفضل إلى السواحل الإيطالية وأوروبا.