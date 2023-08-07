المنفي يبحث مع المشير حفتر تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي، الأحد بمدينة بنغازي اجتماعاً مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لبحث تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة، وتقييم سُبل مواجهة تحديات الأمن القومي عبر الحدود الليبية.

المنفي استهل زيارته بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ،بتفقد عدد من المشاريع التنموية بالمدينة والوقوف على متطلبات استكمالها قبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام والذي سوف يعقد اليوم الإثنين بمدينة بنغازي.