اللواء “أبوزريبة” يبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية

الوطن|متابعات

اجتمع وزير الداخلية عصام أبوزريبة بمكتبه في بنغازي، مع مدراء الأمن بالمنطقة الجنوبية ،لمناقشة العديد من القضايا الأمنية التي تُواجهالمنطقة الجنوبية والخطط الأمنية التي تتبعها مديريات الأمن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .

كما تناول الإجتماع آلية التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن لمكافحة القضايا التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة الجنوبيةكالتهريب بِأنواعه، وَالهجرة غير الشرعية.

وأكد الوزير بعد استماعه لشروح وافية حول سير العملية الأمنية والمشاكل التي تواجه المديريات على دعمه وسعيه لتوفير كافة الإمكانياتاللازمة لمديريات أمن المنطقة الجنوبية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة والقضاء على الجريمة بِأنواعها وَتحقيق الاِستقرار الشامل لِأهاليالمنطقة.

وشدد على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين المديريات والأجهزة الأمنية بالمنطقة الجنوبية لتحقيق أفضل النتائج في مجال الأمنوالسلامة، كما وجه الشكر والتقدير لمدراء الأمن على جهودهم في مكافحة الجريمة وحفظ النظام العام.