وزارة الداخلية تعقد ملتقى مسؤولي التفتيش والمتابعة

عُقد اليوم الاثنين بمدرج وزارة الداخلية بطرابلس ملتقى مسؤولي التفتيش والمتابعة بمكونات وزارة الداخلية .

وجرى خلال الملتقى الذي ترأسه مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة اللواء “عبدالباسط فرارة” مناقشة دور الإدارة العامة للتفتيش في متابعة سير العمل بمختلف مكونات الوزارة والدور المناط بأقسام التفتيش والمتابعة بهذه المكونات وفق صحيح القانون بما يضمن تحسين مستوى الاداء الأمني.

كما تم أيضاً طرح الرؤي واقتراح الحلول لبعض الصعوبات التي تواجه سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها في متابعة سير العمل الأمني بكافة مكونات وزارة الداخلية.