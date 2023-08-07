بوقعقيقص: ما تشهده مدينة بنغازي طفرة غير مسبوقة

ليبيا – وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص ما تشهده مدينة بنغازي بأنه “طفرة غير مسبوقة”.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أشارت إلى أن جميع القائمين على ما تشهده بنغازي من شبكة شوارع جديدة جيدة (كباري وجسور) تحت الإنجاز الذي يتم بالحد الأدنى من الإزعاج، بالإضافة إلى منتجعات للترفيه من مقاه ومطاعم وفنادق وأمن يظلل المدينة.

ونوهت إلى أن انقطاع الكهرباء وتوزيع الأحمال لم يستغرق سوى أيام معدودة.

وأكملت:” الحمد لله على عودة الحياة ولعلنا قريبًا نشهد مصانع واكتفاء ذاتي من الغذاء والمستلزمات الضرورية”.

بوقعقيص ختمت حديثها:” وعلى حد سمعي طرابلس أيضًا تشهد هذا التحسن، فلعله التنافس المحمود في توفير الخدمات وتبقى مشاركة الناس وتهذيب أنفسهم والارتقاء بمظهرهم وسلوكهم ضرورة لازمة والإعلام لا يزال بعيدا عن ممارسة دوره في ذلك”.