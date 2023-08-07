اتحاد الشغل يقترح اتفاقية بين تونس وليبيا والجزائر لمعالجة مشكلة الهجرة

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين البوبي، إلى إبرام اتفاقية ثلاثية بين بلاده وليبيا والجزائر لمعالجة مشكلة الهجرة.

وقال خلال كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى 76 لمعركة 1947، التي خاضها الاتحاد العام التونسي للشغل ضد المستعمر الفرنسي وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية، أمس الأحد، إنه لا يكمن حلها فقط عن طريق تشديد حماية حدود البلاد على مستوى المعابر غير الشرعية.

وأضاف الطبوبي أن معالجة القضية لا تكون أمنية، رداً على سؤال بخصوص تدفق المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، موضحاً: “يبقى من حق تونس حماية حدودها ولكن الواقع يقول إن تونس لا تملك حدوداً مع النيجر ومالي وغيرهما من دول جنوب الصحراء وإنما لها حدود فقط مع الجزائر وليبيا ويمكن حماية هذه الحدود باتفاق ثلاثي بين تونس وجارتها”.

واستكمل أن الغرب الذي استعمر الدول الأفريقية لعقود، عليه أن يفهم أن تونس ليست حرس حدود لأحد منها، وعليه أن ينجز تنمية حقيقية توفر الرفاه والكرامة لهذه الشعوب الأفريقية وهي معادلة صعبة.

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ووجّه المهاجرون نداءات استغاثة احتجاجاً على أوضاعهم المأساوية، بعد أن جرى السماح لوسائل الإعلام بالوصول إلى نقطة ساحلية حدودية بين البلدين. وتفاقم هذا الوضع المزري، بعد صدامات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو الماضي، جرى على إثرها طرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونُقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.