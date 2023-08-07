الصريط: كلام الدبيبة حول الانتخابات أمر مستبعد

الوطن| متابعات

قال الباحث في مركز مدريد للإعلام محمد الصريط أن كلام الدبيبة حول إجراء الانتخابات، أمر مستبعد جداً هذا العام باعتبار غياب الأرضية المشتركة بين أطراف الصراع الليبي والدولي .

وأضاف الصريط أن توجه خالد المشري سياسياً يذهب نحو الاتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما أن خسارته لمنصبه تأتي خدمة لمصالح دولية عليا، وعلى رأسها المصالح التركية، باعتبار أن توجه المشري منذ عام ونصف العام نحو إنهاء وجود حكومة الدبيبة يخالف توجه الدولة التركية، الحليف الاستراتيجي لها.

وتابع الباحث في مركز مدريد للإعلام أن سقوط المشري لن يغير في مخرجات لجنة “6+6”، باعتبار أن القوانين الصادرة عن لجنة القوانين الانتخابية غير مقبولة أساسًا من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المدعوم من الدول الغربية، وهو ما رفضه كل من المستشار صالح والمشري.

وأشار الصريط إلى أن تغيير المشري وراءه بصمات تركية، لا سيما أن التفاهمات بين المشري وصالح كانت تصب في اتجاه تعيينات حكومية ثالثة في مقابل إقصاء حكومة الدبيبة من المشهد السياسي، وهو ما رفضته البعثة الأممية.