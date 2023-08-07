عقيلة صالح: سنخاطب السلطات السعودية لتكثيف البحث عن الحاجة “برنية”

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفداً من مدينة العجيلات يضم عائلة المواطنة المفقودة الحاجة “برنية مصباح الثابت” وعدد من أعيان المدينة.

خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، بحث عقيلة قضية فقد الحاجة “برنية مصباح” أثناء ادائها مناسك الحج بمكة المكرمة والتى لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وأكد رئيس مجلس النواب على مخاطبة السلطات بالمملكة العربية السعودية للاهتمام بهذه القضية والعمل على تكثيف البحث عن المواطنة المفقودة من قبل السلطات المختصة بالمملكة وإعطاء موقفاً رسميا عنها للسلطات الليبية حسب نتائج البحث بالمملكة العربية السعودية.