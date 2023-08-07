سفير الجزائر لدى ليبيا يهنئ تكالة بانتخابه رئيسا لمجلس الدولة

هنأ سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بعد انتخابه خلفا للرئيس السابق خالد المشري.

وقال شنين لتكالة في برقية التهنئة “يطيب لي أن أتقدم إليكم بمناسبة انتخابكم رئيسا للمجلس الأعلى للدولة بأحر التهاني وأصدق التبريكات مقرونة بتمنياتي لكم بالتوفيق وعون الله ومددة لأداء مهاكم النبيلة خدمة لمصالح الشعب الليبي وتطلعات إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وانتخب أعضاء مجلس الدولة أمس الأحد تكالة رئيسا للمجلس خلال الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت بين تكالة والرئيس السابق.