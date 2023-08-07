رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع المشير حفتر تهيئة الظروف للانتخابات الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد بمدينة بنغازي، اجتماعاً مع القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر، أمس الأحد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بحث اللقاء تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة،

وتناول الاجتماع تقييم سُبل مواجهة تحديات الأمن القومي عبر الحدود الليبية.

وتفقد المنفي خلال زيارته أمس مدينة بنغازي، عدداً من المشاريع التنموية بالمدينة، والوقوف علي متطلبات استكمالها قبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام، المقرر الإثنين بمدينة بنغازي.

ورافق المنفي خلال جولته في بنغازي كل من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وأعضاء لجنة الإعمار والاستقرار برئاسة حاتم العريبي.