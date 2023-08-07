بن طاهر: التدخل العسكري في النيجر سيؤثر على الجنوب الليبي

أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي، رمضان بن طاهر، أن التدخل العسكري في النيجر سيؤثر على استقرار المنطقة المجاورة للحدود الليبية وقد يزيد من التوترات الأمنية والتهديدات المحتملة.

وقال بن طاهر: “بالنسبة للجنوب الليبي، فإنه في الفترة الأخيرة شهد استقرارا نسبيا مقارنة بالفترة السابقة، وتمكنت القوات التابعة للجيش من التحكم في المناطق الجنوبية، ورغم ذلك فإن أي تدهور أمني في النيجر سيؤثر على الجنوب الليبي”.

وأضاف “التحديات الداخلية التي تواجه ليبيا وعدم استقرارها السياسي والأمني، يؤثر على قدرة أي حكومة ليبية على القيام بوساطة فعالة في النيجر”.